В Турции стартовало 12-е заседание Азиатской парламентской ассамблеи

Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала ее преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в Азии.

Лариджани ранее провел встречу со спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику.

В субботу Лариджани по прибытии в Анталью сказал журналистам, что по двум причинам Иран должен участвовать в этом заседании: у Анкары хорошие торговые отношения с Тегераном, и Турция является дружественной страной Ирана.

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