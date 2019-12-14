14 дек. 2019 г., 17:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83594042
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В Турции стартовало 12-е заседание Азиатской парламентской ассамблеи

В Турции стартовало 12-е заседание Азиатской парламентской ассамблеи

Тегеран, 14 декабря. ИРНА — 12-е заседание Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) начало работу с участием спикера иранского парламента Али Лариджани.

Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала ее преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в Азии.

Лариджани ранее провел встречу со спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику.

В субботу Лариджани по прибытии в Анталью сказал журналистам, что по двум причинам Иран должен участвовать в этом заседании: у Анкары хорошие торговые отношения с Тегераном, и Турция является дружественной страной Ирана.

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