Лариджани отметил активную роль Ирана и Турции в создании устойчивой безопасности в регионе

Лариджани, который находится в Турции для участия в 12-м заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) провел встречу со спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

"Во время встречи мы обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику", сказал Лариджани журналистам по итогам встречи с турецким коллегой.

Лариджани также оценил отношения между парламентами двух стран как очень хорошие, выразив надежду на то, что это пойдет на пользу отношениям между Ираном и Турцией.

Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала ее преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в Азии.

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