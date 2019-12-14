Глава Совета муфтиев России вручил Санаи награду российских мусульман

Санаи завершает свою миссию посла в Москве и во время сегодняшней прощальной встречи духовный лидер мусульман России вручил гостю награду российских мусульман — Орден почета "Аль-Фахр".

Во время встречи, муфтий Шейх Равиль Гайнутдин охарактеризовал иранского посла, как человека высокой культуры, интеллектуала и дал самую высокую оценку его работе во время его службы в Москве на самой высокой дипломатической должности.

В свою очередь, Санаи поблагодарил за теплые пожелания и особенно отметил роль Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина в деле укрепления межгосударственных, общественных, деловых связей, взаимополезных для народов двух государств, необходимых для сохранения стабильности во всем мире.

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