14 дек. 2019 г., 15:40
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News Code: 83593888
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Объем внешней торговли Ирана достиг 55 млрд. долларов

Объем внешней торговли Ирана достиг 55 млрд. долларов

Шахр-е Корд, 14 декабря, ИРНА - Общий объем экспорта и импорта Ирана достиг 55 млрд. долларов за первые 8 месяцев иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года). Об этом сообщил в субботу заместитель Организации по развитию иранской торговли Масуд Камали.

Он отметил, что объем экспорта в физическом выражении вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 27 млрд. долларов.
По его словам, доля экспорта Ирана в 15 стран до 2021 года увеличится до 4%.
Камали заявил, что есть потенциал для развития иранского экспорта в соседние страны до 100 млрд. долларов. В настоящее время объем экспорта Ирана в соседние страны составил 24 млрд. долларов. Он также сообщил об активизации постоянного штаба ЕАЭС в Организации по развитию иранской торговли для увеличения экспорта Ирана в рынки евразийского экономического союза.

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