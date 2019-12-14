Объем внешней торговли Ирана достиг 55 млрд. долларов

Он отметил, что объем экспорта в физическом выражении вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 27 млрд. долларов.

По его словам, доля экспорта Ирана в 15 стран до 2021 года увеличится до 4%.

Камали заявил, что есть потенциал для развития иранского экспорта в соседние страны до 100 млрд. долларов. В настоящее время объем экспорта Ирана в соседние страны составил 24 млрд. долларов. Он также сообщил об активизации постоянного штаба ЕАЭС в Организации по развитию иранской торговли для увеличения экспорта Ирана в рынки евразийского экономического союза.

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