Санкции США в отношении Ирана нарушают Устав ООН: Малайзия

Он, который находится в Катаре для участия в форуме Доха-2019, в очередной раз заявил, что Малайзия не выступает за восстановление односторонних санкций США против Ирана.

"Малайзия и другие страны потеряли большой рынок из-за антииранских санкций", отметил Мохаммад, добавив, что санкции США против Ирана открыто нарушают международное право и Устав ООН, так как согласно Уставу только Организация Объединенных Наций может вводить санкции в отношении других стран.

Международный форум Доха основан в 2000 году для диалога вокруг последних вызовов мира.

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