ИРНА сообщило о проведении фотовыставки с российскими СМИ

Замглавы ИРНА высоко оценил итоги переговоров с российскими СМИ в Москве, заявив, что ИРНА и ТАСС и Спутник согласно соглашениям вскоре проводят совместные фотовыставки и курсы.

Шафии, который для участия в заседании российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере. Первое состоялось в 2018 году в Тегеране.

Он заявил, что ИРНА стремится к развитию взаимодействия с российскими коллегами.

Главная задача Комитета по сотрудничеству в медиасфере - наладить сотрудничество между СМИ двух стран, а также определить и развивать наиболее перспективные направления взаимодействия. С российской стороны Комитет возглавляет замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, с иранской - замминистра культуры и исламской ориентации республики по вопросам СМИ Мохаммад Ходади.

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