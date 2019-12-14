14 дек. 2019 г., 14:59
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News Code: 83593816
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Агентство ИРНА сообщило о проведении фотовыставки с участием российских СМИ

Агентство ИРНА сообщило о проведении фотовыставки с участием российских СМИ

Москва, 14 декабря, ИРНА – Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) и такие российские СМИ, как ТАСС и Спутник, в ближайшем будущем проведут в Иране совместные фотовыставки и курсы для журналистов. Об этом заявил заместитель главы ИРНА и генеральный директор института "Иран" Мехди Шафии.

Замглавы ИРНА высоко оценил итоги переговоров с российскими СМИ в Москве, заявив, что ИРНА,ТАСС и Спутник согласно соглашениям, вскоре проведут совместные фотовыставки и курсы.
Шафии принял участие в заседании российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере. Первое такое заседание состоялось в 2018 году в Тегеране.
Он заявил, что ИРНА стремится к развитию взаимодействия с российскими коллегами.
Главная задача комитета по сотрудничеству в медиасфере - наладить сотрудничество между СМИ двух стран, а также определить и развивать наиболее перспективные направления взаимодействия. С российской стороны комитет возглавляет замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, с иранской - замминистра культуры и исламской ориентации республики по вопросам СМИ Мохаммад Ходади.

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