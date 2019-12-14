Азиатская парламентская ассамблея сыграет главную роль в развитии Азии: Лариджани

Спикер Меджлиса в субботу утром прибыл в Анталью, где пройдет 12-е заседание Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Лариджани по прибытии в Анталью заявил журналистам, что по двум причинам Иран должен участвовать в этом заседании: у Анкары хорошие торговые отношения с Тегераном, и Турция является дружественной страной Ирана.

"С другой стороны, у Ирана и Турции хорошие парламентские связи", добавил он.

Он назвал Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА) возможностью для диалога с Турцией вокруг региональных событий.

Лариджани отметил потенциалы азиатских стран, призвав к укреплению подхода многосторонности на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала ее преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в Азии.

В рамках Ассамблеи работа ведется по лини пяти постоянных комитетов: по политическим вопросам, по вопросам мира и безопасности, по социальным и культурным вопросам, по вопросам экономики и устойчивого развития, по вопросам энергетики.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392