14 дек. 2019 г., 13:50
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News Code: 83593658
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Азиатская парламентская ассамблея сыграет главную роль в развитии Азии: Лариджани

Азиатская парламентская ассамблея сыграет главную роль в развитии Азии: Лариджани

Тегеран, 14 декабря, ИРНА – Парламентское сотрудничество азиатских стран считается важным и выгодным для продвижения роли Азии. Об этом заявил в субботу спикер иранского парламента Али Лариджани.

Спикер Меджлиса в субботу утром прибыл в Анталью, где пройдет 12-е заседание Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Лариджани по прибытии в Анталью заявил журналистам, что по двум причинам Иран должен участвовать в этом заседании: у Анкары хорошие торговые отношения с Тегераном, и Турция является дружественной страной Ирана.
"С другой стороны, у Ирана и Турции хорошие парламентские связи", добавил он.
Он назвал Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА) возможностью для диалога с Турцией вокруг региональных событий.
Лариджани отметил потенциалы азиатских стран, призвав к укреплению подхода многосторонности на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала ее преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в Азии.
В рамках Ассамблеи работа ведется по лини пяти постоянных комитетов: по политическим вопросам, по вопросам мира и безопасности, по социальным и культурным вопросам, по вопросам экономики и устойчивого развития, по вопросам энергетики.

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