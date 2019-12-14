Азиатская парламентская ассамблея играет главную роль в развитии Азии: Лариджани

Спикер Меджлиса в субботу утром прибыл в Анталию, где пройдёт 12-е заседание Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Лариджани по прибытии в Анталию заявил журналистам, что Иран должен участвовать в этом заседании по двум причинам: у Анкары хорошие торговые отношения с Тегераном, и Турция является дружественной для Ирана страной.
"С другой стороны, у Ирана и Турции хорошие парламентские связи", добавил он.
Он назвал Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА) возможностью для диалога с Турцией по региональным событиям.
Лариджани отметил потенциал азиатских стран, призвав к укреплению подхода многосторонности на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала её преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счёт повышения их роли в обеспечении мира в Азии.
В рамках Ассамблеи работа ведётся по линии пяти постоянных комитетов: по политическим вопросам, по вопросам мира и безопасности, по социальным и культурным вопросам, по вопросам экономики и устойчивого развития, по вопросам энергетики.
Тегеран, 14 декабря, ИРНА – Парламентское сотрудничество азиатских стран считается важным и выгодным для продвижения роли Азии. Об этом заявил в субботу спикер иранского парламента Али Лариджани.
Спикер Меджлиса в субботу утром прибыл в Анталию, где пройдёт 12-е заседание Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
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