14 дек. 2019 г., 12:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83593491
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Кувейт выступил против новых санкций в отношении Ирана

Кувейт выступил против новых санкций в отношении Ирана

Тегеран, 14 декабря, ИРНА – Иран – соседняя и мусульманская страна Кувейта, и никто не выступает за санкционный режима. Об этом заявил постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби, добавив, что Кувейт не хочет видеть Иран в осаде.

Постпред Кувейта при ООН в интервью телеканалу "Аль-Джазира" выразил надежду на разрешение разногласий между странами региона, заявив о позитивных сигналах в отношении возможного двустороннего диалога между Тегераном и Вашингтоном.
Он сделал такие замечания несколько дней после того, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в своем окончательном заявлении утверждал, что Иран продолжит враждебные акты в регионе.
40-е заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое считается самым коротким заседанием ССАГПЗ в истории, во вторник прошло в Эр-Рияде. Судьба окончательного заявления недавнего заседания Совета также находится под вопросом.

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