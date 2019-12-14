14 дек. 2019 г., 11:44
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News Code: 83593344
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Иранская школьница завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по основам наук

Иранская школьница завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по основам наук

Решт, 14 декабря, ИРНА - Иранская школьница Соха Насири завоевала бронзовую медаль на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров.

Соха Насири завоевала бронзовую медаль на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO).

Международная естественно-научная олимпиада школьников — международное научное состязание для школьников не старше 15 лет. Проводится ежегодно с 2004 года в декабре. Каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из 6 участников и 3 руководителей. IJSO — одна из Международных олимпиад школьников.

Олимпиада предполагает прохождение трёх различных испытаний (тестовый, теоретический и экспериментальные туры), которые проводятся в разные дни. От участников требуются знания физики, химии и биологии.

Олимпиада IJSO была проведена в этом году в Катаре с участием школьников из 70 стран, включая Германию, Францию, Канаду, Австралию, Нидерланды, Южную Корею и Китай.

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