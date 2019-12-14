14 дек. 2019 г., 11:26
Journalist ID: 2390
News Code: 83593305
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5 иранских штангистов участвуют в Кубке Катара

5 иранских штангистов участвуют в Кубке Катара

Тегеран, 14 декабря, ИРНА – Сборная Ирана по тяжелой атлетике примет участие в Кубке Катара, где разыграют путевки на Олимпиаду в Токио-2020.

Кубок Катара по тяжелой атлетике считается последним отборочным матчем на ОИ-2020 в 2019 году.
Али Мири, Айуб Мусави и Киануш Ростами в мужской команде, и Париса Джахан-Фекриан и Эльхам Хоссейни в составе женской команды выступят на Кубке Катара по тяжелой атлетике.
Кубок Катара по тяжелой атлетике 19-24 декабря пройдет в Дохе.

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