5 иранских штангистов участвуют в Кубке Катара

Кубок Катара по тяжелой атлетике считается последним отборочным матчем на ОИ-2020 в 2019 году.

Али Мири, Айуб Мусави и Киануш Ростами в мужской команде, и Париса Джахан-Фекриан и Эльхам Хоссейни в составе женской команды выступят на Кубке Катара по тяжелой атлетике.

Кубок Катара по тяжелой атлетике 19-24 декабря пройдет в Дохе.

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