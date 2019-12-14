14 дек. 2019 г., 09:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83593078
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Лариджани отправился в Турцию

Лариджани отправился в Турцию

Тегеран, 14 декабря, ИРНА – Спикер парламента Ирана Али Лариджани отправился в Турцию для участия в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Али Лариджани отправился в Турцию в субботу для участия в 12-й Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала ее преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в Азии.

В рамках Ассамблеи работа ведется по лини пяти постоянных комитетов: по политическим вопросам, по вопросам мира и безопасности, по социальным и культурным вопросам, по вопросам экономики и устойчивого развития, по вопросам энергетики.

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