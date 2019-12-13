Иран победил международный турнир по борьбе среди кадетов

В Иране завершился международный турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба, вольная борьба — мужчины) среди кадетов по случаю всемирного дня ребенка. В нем приняли участие 130 борцов из Ирана, Армении, Киргизии, Азербайджана и Туркменистана.

По итогам соревнований, иранские борцы вольного стиля, набрав 245 очков стали победителем международного турнира. Сборная Кыргызстана (97 очков) заняла второе место, а азербайджанские борцы (73 очка) — третье место.

Кроме того, сборная Ирана по греко-римской борьбе набрала 235 очков, а сборные Кыргызстана и Армении набрали 137 и 101 очко соответственно.

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