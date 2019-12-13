13 дек. 2019 г., 12:26
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News Code: 83592380
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Санаи провел встречу с замглавы МИД РФ

Санаи провел встречу с замглавы МИД РФ

Тегеран, 13 декабря. ИРНА — Посол Ирана в России Мехди Санаи и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов обсудили двустороннюю проблематику, сообщили на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"12 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов принял завершающего свою миссию Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи", отмечается в сообщении российского МИД.

"В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширении межрегиональных и гуманитарных связей", сообщается в нем.

Отмечается, что Моргулов выразил иранскому послу благодарность за вклад в развитие российско-иранских отношений.

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