Санаи провел встречу с замглавы МИД РФ

"12 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов принял завершающего свою миссию Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи", отмечается в сообщении российского МИД.

"В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширении межрегиональных и гуманитарных связей", сообщается в нем.

Отмечается, что Моргулов выразил иранскому послу благодарность за вклад в развитие российско-иранских отношений.

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