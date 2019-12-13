13 дек. 2019 г., 12:16
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News Code: 83592370
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Иран занимает первое место на Ближнем Востоке в области биотехнологических разработок

Иран занимает первое место на Ближнем Востоке в области биотехнологических разработок

Тегеран, 13 декабря. ИРНА — Секретарь Верховного совета культурной революции Ирана Саид Реза Амели заявил, что Иран занимает первое место на Ближнем Востоке по объему производства промышленных биотехнологий.

"Исламская Республика Иран занимает первое место на Ближнем Востоке, в области биотехнологических разработок, и по производству вакцин", заявил Амели.

Кроме того, секретарь Верховного совета культурной революции Ирана, заявил, что страна занимает 12-е место в мире, а 1-е место на Ближнем Востоке в сфере научного производства.

По его словам, биотехнологические разработки составляет 50% от доходов иранских инновационных компаний, заявив, что инновационные компании играют важную роль в развитии экономики страны.

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