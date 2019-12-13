"Исламская Республика Иран занимает первое место на Ближнем Востоке, в области биотехнологических разработок, и по производству вакцин", заявил Амели.

Кроме того, секретарь Верховного совета культурной революции Ирана, заявил, что страна занимает 12-е место в мире, а 1-е место на Ближнем Востоке в сфере научного производства.

По его словам, биотехнологические разработки составляет 50% от доходов иранских инновационных компаний, заявив, что инновационные компании играют важную роль в развитии экономики страны.

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