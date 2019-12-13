Посол Кот-д’Ивуара призвал увеличить товарооборот с Ираном

"Кот-д'Ивуар собирает 2 млн тонн какао-бобов в год. При этом страна занимает первое место в мире по производству и экспорту какао-бобов", заявил посол.

Кроме того, он подчеркнул необходимость активизировать работу иранских экспортеров в африканских странах, в частности в Кот-д’Ивуаре.

С 2004 года ежегодно проходит заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Кот-д’Ивуаром.

Он выразил надежду на то, что хорошие политические отношения Тегерана и Ямусукро приведут к дальнейшему сотрудничеству между двумя странами в экономической сфере.

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