Посол: уровень экономического сотрудничества между Ираном и Австрией может увеличиться после отмены санкций

По его словам, односторонние ограничительные меры США против иранского народа оказали отрицательное влияние на ирано-австрийские отношения.

Он назвал иранскую ядерную сделку большим успехом для режима нераспространения ядерного оружия, заявив, что Вена намерена сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Австрийский дипломат выразил надежду на то, что односторонние санкции США будут сняты с Ирана в ближайшее время.

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