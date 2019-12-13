Иранские ученые сталкиваются с научным апартеидом

"Научный апартеид ведется во всех научных областях и в отношении всех иранских исследователей", заявил Ахундзаде.

По его словам, международные журналы отказываются публиковать статьи иранских ученых. При этом он добавил, что это связано с антииранскими санкциями.

Кроме того, рост числа отказов, по мнению замглавы министра здравоохранения, связан с активизацией иранских ученых, резким увеличением потока их статей в международные журналы. "Однако отечественные ученые сталкиваются с международными санкциями", добавил он.

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