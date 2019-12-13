13 дек. 2019 г., 10:30
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News Code: 83592288
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Иранские ученые сталкиваются с научным апартеидом

Иранские ученые сталкиваются с научным апартеидом

Тегеран, 13 декабря. ИРНА — Сегодня запад ввел научные санкции, расизм, а политику так называемого научного апартеида, что противоречит нормам международного права, заявил заместитель министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Ирана Шахин Ахундзаде.

"Научный апартеид ведется во всех научных областях и в отношении всех иранских исследователей", заявил Ахундзаде.

По его словам, международные журналы отказываются публиковать статьи иранских ученых. При этом он добавил, что это связано с антииранскими санкциями.

Кроме того, рост числа отказов, по мнению замглавы министра здравоохранения, связан с активизацией иранских ученых, резким увеличением потока их статей в международные журналы. "Однако отечественные ученые сталкиваются с международными санкциями", добавил он.

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