12 дек. 2019 г., 22:37
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News Code: 83592158
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Иран придает особое значение развитию отношений с Узбекистаном

Иран придает особое значение развитию отношений с Узбекистаном

Тегеран, 12 декабря. ИРНА — Участие более 50 иранских компаний в очередном 13-м заседании межправительственной ирано-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому и сотрудничеству показывает, что Иран придает особое значение развитию отношений с Узбекистаном. Об этом заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани.

Иранская делегация, возглавляемая Рахмани прибыла в среду в Ташкенте для участия в 13-м заседании межправительственной ирано-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому и сотрудничеству.

Он указал на встречу с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, заявив о готовности обеих сторон поднять уровень сотрудничества в сфере торгово-экономического взаимодействия.

Рахмани в среду провел встречу с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана. "Иран готов создать транзитный маршрут для доставки в Узбекистан товаров из стран Персидского залива и Северной Африки без ограничений", указал он.

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