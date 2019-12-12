Иран придает особое значение развитию отношений с Узбекистаном

Иранская делегация, возглавляемая Рахмани прибыла в среду в Ташкенте для участия в 13-м заседании межправительственной ирано-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому и сотрудничеству.

Он указал на встречу с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, заявив о готовности обеих сторон поднять уровень сотрудничества в сфере торгово-экономического взаимодействия.

Рахмани в среду провел встречу с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана. "Иран готов создать транзитный маршрут для доставки в Узбекистан товаров из стран Персидского залива и Северной Африки без ограничений", указал он.

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