12 дек. 2019 г., 22:12
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News Code: 83592148
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Иран готов создать транзитный маршрут для доставки товаров в Узбекистан без ограничений

Иран готов создать транзитный маршрут для доставки товаров в Узбекистан без ограничений

Тегеран, 12 декабря. ИРНА — Иран готов создать транзитный маршрут для доставки в Узбекистан товаров из стран Персидского залива и Северной Африки без ограничений. Об этом заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани.

Иранский министр, который находится в Узбекистане с официальным визитом провел встречу с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Собеседники обсудили развитие сотрудничества между Тегераном и Ташкентом по всем направлениям.

Рахмани отметил, что строительство транспортного коридора Север — Юг сделает большой вклад в развитие региональной торговли.

Кроме того, он добавил, что Иран и Узбекистан намерены использовать национальные валюты в финансовых операциях. "Мы планируем на постоянной основе установить прямую линию между Ираном и Узбекистаном и использовать национальные валюты в финансовых операциях", добавил он.

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