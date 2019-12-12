Замминиста культуры Ирана провел встречу с российским коллегой

"В современном мире такие страны, как Иран и Россия, сталкиваются с конкуренцией противостоянием и разрушением со стороны западных СМИ, и этот поток средств массовой информации пытается конкурировать с нашими средствами массовой информации, чтобы оказать влияние на формирование общественного мнения в наших странах", сказал Ходади во время встречи с российским коллегой.

"Когда западные СМИ чувствовали, что им не удалось конкурировать с российскими и иранскими СМИ, например, по поводу ирано-российского сотрудничества по Сирии и американских санкций против двух стран, мы стали свидетелями того, что западные СМИ превратили эту конкуренцию в противостояние с нашими СМИ", указал он.

Собеседники также обсудили перспективы развития российско-иранского сотрудничества в сфере культуры.

Отмечается, что делегация руководства ведущих СМИ Исламской Республики Иран, возглавляемая заместителем министра культуры и исламской ориентации Ирана прибыла в Москву, чтобы обсудить перспективы развития сотрудничества между СМИ России и Ирана.

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