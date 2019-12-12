Спорт укрепил ирано-туркменские отношения

«Президент и официальные лица Туркменистана очень хорошо следят за Ираном, и между этими двумя странами всегда было много культурных и социальных связей, помимо спорта», - отметил он.

Ваган назвал уровень турнира как очень профессиональным. «Несмотря на малый возраст участников, борцы были хорошо подготовлены», - сказал он.

Международный чемпионат мира по борьбе среди детей проходит 11, 12 и 13 декабря в Зале Ядегаре Эмам в провинции Казвин.

Команды Армении, Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана и Ирана приняли участие в турнире по вольной и греко-римской борьбе и борются за первое место.

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