Иранский музыкальный инструмент «Дутар» внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Дутар — традиционный двухструнный щипковый музыкальный инструмент у иранцев.

Обычно встречается дутар длиною 1150—1200 мм с грушевидным резонатором и сильно вытянутой шейкой с грифом. Корпус клееный из тонких деревянных пластинок. Дутар имеет, как правило, 13—17 навязных жильных ладов и 2 шёлковые струны.

Ранее Иран включил в Список всемирного наследия ЮНЕСКО серию иранских музыкальных записей, музыкальных произведений из Хорасана и искусства создания и игры на Каманче в области музыки.

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