Мазандаран и Самара подписали соглашение о торговых отношениях

Делегация из Самарской области Российской Федерации во главе с заместителем председателя Торговой палаты прибыла в провинцию Мазандаран. Ирана, в среду с четырехдневным визитом.

Помимо посещения производственных и коммерческих мощностей Мазандарана, торговая палата Самары подписала сегодня утром меморандум о взаимопонимании с Мазандаранской торговой палатой, чтобы углубить деловые отношения.

Это соглашение касается сельского хозяйства, промышленного производства, продовольствия и науки, в целях расширения масштабов дальнейшего торгового сотрудничества между двумя областями.

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