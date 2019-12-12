Мазандаран и Самара подписали соглашение о торговых отношениях

Делегация из Самарской области Российской Федерации во главе с заместителем председателя Торговой палаты прибыла в провинцию Мазандаран. Ирана, в среду с четырехдневным визитом.
Помимо посещения производственных и коммерческих мощностей Мазандарана, торговая палата Самары подписала сегодня утром меморандум о взаимопонимании с Мазандаранской торговой палатой, чтобы углубить деловые отношения.
Это соглашение касается сельского хозяйства, промышленного производства, продовольствия и науки, в целях расширения масштабов дальнейшего торгового сотрудничества между двумя областями.
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