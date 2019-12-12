12 дек. 2019 г., 12:07
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News Code: 83591593
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Мазандаран и Самара подписали соглашение о торговых отношениях

Мазандаран и Самара подписали соглашение о торговых отношениях

Сари, 12 декабря, ИРНА - Мазандаранская торгово-промышленная палата Ирана и Торгово-промышленная палата Самарской области подписали сегодня Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и углублении деловых отношений.

Делегация из Самарской области Российской Федерации во главе с заместителем председателя Торговой палаты прибыла в провинцию Мазандаран. Ирана, в среду с четырехдневным визитом.

Помимо посещения производственных и коммерческих мощностей Мазандарана, торговая палата Самары подписала сегодня утром меморандум о взаимопонимании с Мазандаранской торговой палатой, чтобы углубить деловые отношения.

Это соглашение касается сельского хозяйства, промышленного производства, продовольствия и науки, в целях расширения масштабов дальнейшего торгового сотрудничества между двумя областями.

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