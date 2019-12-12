День деловых и экономических возможностей Ирана прошел в Бухаресте

Говоря о долгой истории экономических отношений между Ираном и Румынией, президент Бухарестской торговой палаты Костика Мустата сказал, что роль Бухарестской торговой палаты и посольства Исламской Республики Иран заключается в том, чтобы различными путями расширять двусторонние экономические отношения.

Заместитель министра экономики, энергетики и торговли Румынии Эмиль Розван также выступил на встрече, сказав, что Румыния является членом Европейского Союза и привержена ядерной сделке в рамках ЕС, что не означает несоблюдения двусторонней политики.

Посол Исламской Республики Иран в Бухаресте Мортеза Абуталеби, в качестве основного докладчика на встрече, дал подробные объяснения о состоянии экономики Ирана и назвал геополитическое положение Ирана в западноазиатском регионе как коридор отношений между Западом и Востоком.

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