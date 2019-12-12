ООН рассматривает санкции США как противоречащие целям резолюции № 2231 СБ ООН

Антониу Гутерриш в своём восьмом периодическом докладе Совету Безопасности ООН об осуществлении резолюции № 2231, опубликованном в среду, заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана является одним из важнейших достижений многосторонней дипломатии.

«Программа пользуется поддержкой широкого круга членов ООН, а также одобрена в резолюции № 2231 СБ ООН 2015 года», указал он.

Спустя 12 лет переговоров по ядерной деятельности Ирана переговорная группа Исламской Республики Иран во главе с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом преуспела после интенсивных переговоров с министрами иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и ЕС.

В соответствии с соглашением 2015 года была принята резолюция № 2231 Совета Безопасности ООН, в результате которой были отменены все предыдущие шесть резолюций против Ирана.

Резолюция обязывает генерального секретаря ООН каждые шесть месяцев докладывать Совету Безопасности о последнем статусе её выполнения.

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