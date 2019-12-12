Ежегодно в Иране ткут три млн квадратных метров ковров

«Экспорт ковров из Ирана в Китай является одной из программ, которая реализуется с большой серьезностью, и в случае ее реализации в ковровой промышленности страны произойдет большое событие», - отметила она.

По ее словам, ковер ручной работы Хамадана внесен в список всемирного наследия и ковер Нахаванда также внесен в национальный список насделия Ирана.

Говоря о том, что 80% ковровой продукции страны экспортируется, Дастпак отметила, что были проведены консультации с 15 странами для расширения экспорта.

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