12 дек. 2019 г., 10:21
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News Code: 83591426
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Отношения между федерациями борьбы Ирана и Азербайджана укрепляются

Отношения между федерациями борьбы Ирана и Азербайджана укрепляются

Казвин, 12 декабря, ИРНА - Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе Низами Ахундов заявил, что отношения между федерациями борьбы Азербайджана и Ирана должны укрепляться с целью обмена опытом спортсменов и тренеров.

«Федерация борьбы Азербайджана хочет больше сотрудничать с федерацией борьбы Ирана для организации совместных лагерей в целях обмена опытом между борцами и тренерами двух стран», -сказал он.

«Иран в целом является сильным соперником по спортивной борьбе, и дальнейшее сотрудничество с иранскими борцами будет очень ценно для азербайджанских тренеров и борцов», отметил он.

Международный чемпионат мира по борьбе среди детей проходит 11, 12 и 13 декабря в Зале Ядегар-Эмаме в провинции Казвин.

Команды Армении, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана приняли участие в турнире по вольной и греко-римской борьбе и борются за первое место.

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