12 дек. 2019 г., 10:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83591426
0 Persons

Отношения между федерациями борьбы Ирана и Азербайджана укрепляется

Отношения между федерациями борьбы Ирана и Азербайджана укрепляется

Казвин, 12 декабря, ИРНА - Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе Низами Ахундов заявил, что отношения между и федерациями борьбы Азербайджана и Ирана должны быть укреплены с целью обмена опытом спортсменов и тренеров.

«Федерация борьбы Азербайджана хочет больше сотрудничать с Федерацией борьбы Ирана для организации совместных лагерей в целях обмена опытом между борцами и тренерами двух стран», - сказал он.

«Иран в целом является сильным соперником в области борьбы, и дальнейшее сотрудничество с иранскими борцами будет очень ценно для азербайджанских тренеров и борцов», - отметил он.

Международный чемпионат мира по борьбе среди детей проходит 11, 12 и 13 декабря в Зале Ядегаре Эмам в провинции Казвин.

Команды Армении, Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана и Ирана приняли участие в турнире по вольной и греко-римской борьбе и борются за первое место.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

947

Your Comment

You are replying to: .
2 + 1 =