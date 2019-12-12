Лучшие борцы на Ближнем Востоке принадлежат Ирану: тренер сборной Армении

«Одним из основных планов Армении по усилению борьбы является участие в соревнованиях с участием сильных команд, таких как Иран», - сказал он на 22-м Международном чемпионате по вольной и греко-римской борьбе.

Шахвердян выразил удовлетворение состоянием и возможностями объектов в Иране и отметил, что стадион имеет хорошую инфраструктуру и может использоваться на международных турнирах.

Как указал он, «в настоящее время в соревнованиях участвуют сильнейшие армянские борцы, и мы очень надеемся выиграть титул».

Международный чемпионат мира по борьбе среди детей проходит 11, 12 и 13 декабря в Зале Ядегаре Эмам в провинции Казвин.

Команды Армении, Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана и Ирана приняли участие в турнире по вольной и греко-римской борьбе и борются за первое место.

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