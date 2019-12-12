12 дек. 2019 г., 09:37
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News Code: 83591341
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Иран принял участие в Софийской международной книжной ярмарке

Иран принял участие в Софийской международной книжной ярмарке

Тегеран, 12 декабря, ИРНА - 47-я ежегодная Софийская книжная ярмарка в Болгарии в настоящее время проходит с участием издателей из Исламской Республики Иран и множеств книг трех языках: персидском, болгарском и английском.

Выставка стартовала с участием зарубежных и болгарских издательств во вторник 10 декабря и пройдет в течение 6 дней.

Культурный атташе посольства Исламской Республики Иран, присутствовав на выставке, пригласил всех иранцев в Болгарии и всех тех, кто интересуется иранской культурой, искусством и литературой, посетить стенд Ирана.

На выставке представлены две книги «История искусств Ирана» и «Иран, культура и цивилизация», которые недавно были опубликованы на болгарском языке.

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