Тюрьма Берандже - утраченная достопримечательность в сердце гор

Такаб - один из южных городов Западного Азербайджана, в котором много историй и загадок с десятками исторических и древних объектов до и после ислама.

Исторические объекты Такаба очень разнообразные и некоторые из них датируются 8000 лет назад. Они ежегодно привлекают тысячи туристов, как отечественных, так и иностранных, чтобы открыть неизвестную тайну и создать для себя приятные воспоминания.

Уникальные достопримечательности и обхекты включают в себя Тахт-э Сулеймана, тюрьму Сулеймана, мечеть Тахт Белкис, деревня Огул Бейг, мавзолей Аюба Ансари, мост Сарук, подвижная лужайка Бадрло, крепость Сардар Афшар, водопад Гейзадже.

Тюрьма Берандже

Эта загадочная яма расположена на севере города Такаб, к югу от деревни Берандже. Рядом с бурной рекой в районе есть несколько известняковых источников, самой известной из которых является тюрьма или яма, которая привлекает многих искателей приключений.

Чтобы добраться до дна ямы, вы должны оставить свой автомобиль в сельской местности и добраться до дна ямы примерно через полчаса пешком.

Многочисленные геологические формации встречаются в «Берандже» и, по словам геологов, имеют историю, аналогичную истории озера Тахт-э-Солейман. Кратер этой огромной ямы имеет овальную форму диаметром 100 метра и глубиной 70 метра, а на дне находится озеро, заполненное холодной водой и углеродным газом.

Человек, смотрящий вниз на яму, не может увидеть дно ямы в первый момент, и ему нужно пройти немного ближе по озеру, чтобы увидеть дно.

Согласно историям, рассказанным сельскими жителями в этом районе, в прошлом местные правители бросали врагов туда, чтобы наказать их, именно поэтому ее называли «тюрьмой Берандже».

Тюрьма Сулеймана

Самая близкая к Тюрьме Берандже - Тюрьма Сулеймана или Тюремная Гора Дьявола, полая конусообразная гора в 3 километрах к западу от Тахт-э-Солейман и в 2 километрах к западу от Такаба.

Конус был создан тысячи лет назад в результате извержения вулкана. Жители района Тахт-и- Сулейман в Такабе рассказывают много историй об этом районе и говорят, что Пророк Сулейман заключал в тюрьму демонов, которые не повиновались его команде, и так далее.