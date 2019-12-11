МИД Ирана отметил значимость продвижения персидского языка

Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави заявил, что продвижение персидского языка и ирановедения одним из важнейших тем публичной дипломатии Исламской Республики.
«Один из основных показателей публичной дипломатии каждой страны является языком и литературой. К счастью, персидский язык нашел свое место в мире, но мы стремимся к продвижению его больше, чем раньше», заявил Мусави на встрече с главой и сотрудников фонда Саади.
Пресс-секретарь МИД Ирана также сообщил о создании штаба по персидскому языку и ирановедению при министерстве иностранных дел.
Глава фонда Саади Голамреза Хаддад Адель также на этой встрече заявил о составлении 20 книг по обучению персидскому языку иностранцам согласно международному стандарту.
Фонд «Саади» — был основан в 2012 г. с целью популяризации персидского языка и литературы за пределами Ирана. Фонд призван на основе задач, стратегий и критериев, доминирующих в международных культурных связях Исламской Республики Иран, взять на себя стратегическое и исполнительное руководство образовательной, исследовательской, культурной и информационной деятельностью в области распространения персидского языка и литературы за пределами страны в сотрудничестве с Организацией культуры и исламских связей.
Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави заявил, что продвижение персидского языка и ирановедения одним из важнейших тем публичной дипломатии Исламской Республики.
Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави заявил, что продвижение персидского языка и ирановедения одним из важнейших тем публичной дипломатии Исламской Республики.
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