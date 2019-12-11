Реакция Управления по правам человека Ирана на недавнее заявление Верховного комиссара ООН

Управление по правам человека выразило сожаление по поводу сфабрикованных обвинений комиссара ООН по правам человека о событиях в Иране.
Как отмечается в заявлении Управления по правам человека ИРИ, выражение недовольства в Исламской Республике как важнейшая демократия на западной Азии, на которую нацелен самый распространенный экономический терроризм под названием односторонних санкций США, не считается неожидаемым вопросом. «Как комиссар ООН по правам человека не обращает внимание на отправку десятков организованных террористов в Иран для уничтожения чувствительных сетей жизни людей и зверских убийств невинных гражданских лиц?».
Комиссар ООН по правам человека в своем докладе, опубликованном 6 декабря, выражает обеспокоенность отсутствием прозрачности в вопросе числа жертв и то, как иранские власти обращаются с задержанными. В то время, когда иранские власти с момента начала беспорядков в стране проинформировали о последней ситуации вокруг беспорядков. Отчеты иранских властей по сравнению с другими странами, как Франция, Великобритания и США, очень тщательные.
Управление по правам человека Ирана призывает комиссар ООН к:
-Беспристрастному расследованию и представлению террористических организаций народам мира;
-Раскрытии роли США и европейских и саудовских союзников в беспорядках региона.
Согласно Конституции Исламской Республики мирные митинги являются правом народа. Но есть четкая граница между мирным протестами и террористическими действиями, которые наносят ущерб общественной и частной собственности.
Как говорится в заявлении, люди не задержаны из-за участия в акциях протеста или мирных митингах, только мятежники были арестованы.
Напомним, 4 декабря Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи призвал судебные органы страны проявить «исламское милосердие» к тем, кто был замешан в недавних беспорядках, последовавших за резким ростом цен на бензин.
Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Управление по правам человека Ирана ответило на обвинения комиссара ООН по правам человека о недавних беспорядках в Иране.
Управление по правам человека выразило сожаление по поводу сфабрикованных обвинений комиссара ООН по правам человека о событиях в Иране.
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