Иран, Россия и Турция отвергли попытки создания самоуправления в Сирии

"Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран", - зачитал итоговое заявление первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев, пишет ТАСС.

Страны-гаранты также подтвердили свою "неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

Россия, Иран и Турция осуждают атаки Израиля в Сирии, нарушающие международное право и угрожающие безопасности в регионе.

"Осудили продолжающиеся вооруженные атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

Страны-гаранты астанинского процесса выразили неприятие незаконного распределения доходов от продажи нефти в Сирии.

"Выразили свое неприятие в связи с незаконным захватом и распределением доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - зачитал итоговое заявление первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.

Страны-гаранты выразили убеждение, что "сирийский конфликт не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса", ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Россия, Иран и Турция согласились предпринять конкретные меры для защиты гражданского населения в сирийской провинции Идлиб.

"Выразив сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран - гарантов, находящихся внутри и снаружи идлибской зоны деэскалации", - следует из заявления.

Как говорится в документе, стороны подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего меморандума от 17 сентября 2018 года.

"Высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми СБ ООН, которые угрожают мирным жителям внутри зоны деэскалации и за ее пределами", - отмечается в заявлении.

В этой связи участники встречи подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации группировок "Исламское государство", "Джабхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ группировка), и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН.

Страны-гаранты астанинского процесса выразили готовность оказывать содействие работе сирийского Конституционного комитета.

"Отметили важность создания и созыва 30 октября 2019 года в Женеве Конституционного комитета при решающем вкладе стран-гарантов астанинского формата и во исполнение решений Конгресса национального сирийского диалога в Сочи. Выразили готовность оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с его членами и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения его устойчивой и эффективной работы", - отмечается в заявлении.

Страны-гаранты высказали убежденность, что комитет в своей работе "должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства" и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов.

10-11 декабря в Нур-Султане прошла очередная, 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней участвуют делегации стран - гарантов процесса мирного урегулирования (Ирана, России и Турции), представители правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей приглашены высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

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