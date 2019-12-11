Австрия заинтересована в развитии отношений с Ираном на всех уровнях

«Австрия заинтересована в сохранении и поддержании ядерной сделки и стремится расширять партнерские отношения с Ираном во всех областях», - сказал он.

Он назвал создание партнерства на национальном и провинциальном уровнях - основной стратегией посольства Австрии в Тегеране. «Члены посольства едут в различные провинции Ирана, чтобы проверить их способность развивать отношения во всех областях», - отметил он.

Посол Австрии в Тегеране указал на конструктивную и беспристрастную роль страны в решении международных проблем и сказал, что «история дипломатических и постоянных отношений Австрии с Ираном насчитывает 160 лет назад, и мы хотим, чтобы эти отношения продолжались на желаемом уровне», - добавил он.

Шульц также указал на культурный и туристический потенциал Ирана и Австрии. «Эти две страны считаются двумя культурными державами и Австрия ежегодно реализует культурные программы в Исламской Республике Иран», - пояснил он.

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