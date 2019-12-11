11 дек. 2019 г., 15:52
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News Code: 83590793
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Объем иранского экспорта превысил 27 млрд. долларов

Объем иранского экспорта превысил 27 млрд. долларов

Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Объем экспорта ненефтяных товаров Ирана за первые 8 месяцев текущего года превысил 27 млрд. долларов.

Согласно последним данным о внешней торговле Ирана, объем экспорта ненефтяных товаров Ирана составляет 88 тыс. тонн.
Статистика свидетельствует о росте экспорта ненефтяных товаров на 16,5% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, но экспорт ненефтяных товаров сократился в стоимостном выражении на 11%.
Китай и Ирак – основные клиенты Ирана за последние 8 месяцев. Стоимость экспорта Ирана в Китай составляет 6 млрд. 810 млн. долларов, в Ирак также были экспортированы иранские товары стоимостью 5 млрд. 710 млн. долларов.

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