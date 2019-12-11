Объем иранского экспорта превысил 27 млрд. долларов

Согласно последним данным о внешней торговле Ирана, объем экспорта ненефтяных товаров Ирана составляет 88 тыс. тонн.

Статистика свидетельствует о росте экспорта ненефтяных товаров на 16,5% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, но экспорт ненефтяных товаров сократился в стоимостном выражении на 11%.

Китай и Ирак – основные клиенты Ирана за последние 8 месяцев. Стоимость экспорта Ирана в Китай составляет 6 млрд. 810 млн. долларов, в Ирак также были экспортированы иранские товары стоимостью 5 млрд. 710 млн. долларов.

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