Иран: поддержка американского экономического терроризма противоречит добрососедству

«Повторение необоснованных утверждений в заявлении является результатом политического давления нескольких членов Совета, которые в течение последних нескольких десятилетий пытались помешать развитию многостороннего сотрудничества», - отметил он.

«Предложение Договора о нераспространении, Регионального форума для диалога и, в конечном итоге, Ормузской мирной инициативы, были усилиями Ирана по достижению регионального сотрудничества», - сказал он, ссылаясь на ответственное поведение Исламской Республики Иран в последние годы.

Представитель Министерства иностранных дел заявил, что три иранских острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб являются частью территории Исламской Республики Иран. «Наша страна осуждает любые претензии на острова и считает их вмешательством во внутренние дела и территорию страны», - добавил Мусави.

По словам Мусави, «все действия Исламской Республики Иран на островах были предприняты в соответствии с национальным суверенитетом и территориальной целостностью страны, и повторение этих интервенционистских позиций полностью отвергнуто и не оказывает влияния на существующие правовые и исторические факты».

«Страны, которые приложили все свои усилия для уничтожения ядерной сделки, теперь выражают свой протест против законных действий Ирана», - заключил он.

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