YouTube заблокировал аккаунты Press TV и Hispan TV

«Google закрыл учетную запись Press TV без предварительного уведомления. Тем не менее, мы никогда не нарушали никаких правил и положений на этой платформе, и мы всегда следовали их правилам», - заявил руководитель сайта Press TV Хабиб Абдолхосейн.

«Обычно они отправляют предупреждающее сообщение перед блокировкой канала, но на Press TV не было получено никакого сообщения, и его совпадение с закрытием испаноязычного телеканала Hispan TV указывает на то, что контент не обсуждался и из-за принадлежности Ирану они заблокировали эти каналы», - отметил он.

«Это четвертый раз, когда мы видели YouTube блокирует TV Press, у которого есть почти 18 000 подписчиков. Мы выразили свой протест YouTube в предыдущих случаях, но никогда не получали ответа, на самом деле, они никогда не несут ответственности. Хотя социальные сети созданы для того, чтобы обеспечить альтернативную перспективу, они скорее политические, чем социальные», - указал он.

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