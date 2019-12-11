Международная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Ирана за последние годы

"Я удивлена, когда в октябре 2019 года увидела достижения Ирана на чемпионате Азии в Ташкенте", говорится в письме Тэйманса.

По её словам, бывшие гимнасты теперь стали тренерами благодаря поддержкам иранской федерации и участию в курсах F.I.G.

Она в своем письме главе иранской федерации по спортивной гимнастике Захре Инче-Даргахи выразила надежду на развитие акробатической гимнастики в Иране.

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