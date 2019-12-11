11 дек. 2019 г., 14:34
Journalist ID: 2390
News Code: 83590607
0 Persons

Международная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Ирана за последние годы

Международная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Ирана за последние годы

Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Глава технического комитета по акробатической гимнастике международной федерации высоко Рози Тэйманс высоко оценила деятельность иранской федерации по спортивной гимнастике за последние годы.

"Я удивлена, когда в октябре 2019 года увидела достижения Ирана на чемпионате Азии в Ташкенте", говорится в письме Тэйманса.
По её словам, бывшие гимнасты теперь стали тренерами благодаря поддержкам иранской федерации и участию в курсах F.I.G.
Она в своем письме главе иранской федерации по спортивной гимнастике Захре Инче-Даргахи выразила надежду на развитие акробатической гимнастики в Иране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
3 + 2 =