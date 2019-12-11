МИД Ирана осудил любое инструментальное использование прав человека

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства назвал пристрастным заявление новой главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о недавних беспорядках в Иране, заявив: "Народные протесты являются одним из признанных прав в Исламской Республике".
"Не допускается злоупотребление этим правом за грабежи и нападения на людей, как и в Европе", заявил он, указав на столкновения полиции и протестующих во Франции.
Мусави призвал ЕС обратить внимание на нарушение прав 80 млн. иранцев из-за нечеловеческих и односторонних санкций США в адрес Тегерана.
Напомним, что в конце октября в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. Протестующие доставили много проблем жителям своими незаконными действиями: повредили общественную собственность, автомобили, а также заставили людей стоять в пробках, заблокировав дороги.
Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Соблюдение прав народа в Исламской Республике Иран как демократической системы является принципом и требованием национальной безопасности. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави, осудив любое инструментальное и политическое использование прав человека против независимых стран.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства назвал пристрастным заявление новой главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о недавних беспорядках в Иране, заявив: "Народные протесты являются одним из признанных прав в Исламской Республике".
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