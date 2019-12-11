11 дек. 2019 г., 12:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83590340
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Китай подверг США критике за нарушения прав человека

Китай подверг США критике за нарушения прав человека

Пекин, 11 декабря, ИРНА – МИД КНР подверг США жесткой критике за распространённое нарушение прав человека в США и некоторых западных странах.

Представитель МИД КНР Хуа Чунинг в среду назвала ситуация с правами человека в США ужасной, заявив о разделение семей мигрантов на границе США.
Она подчеркнула, что сегодня есть много проблем в области прав человека в Соединенных Штатах.
По её словам, сегрегация, социальное и экономическое неравенство являются основными проблемами в США и некоторых западных странах.
"К сожалению, сегодня тысячи беззащитных детей находятся в США в условиях, что насильно разлучены со своими родителями", добавила она.
Хуа Чунинг выразила надежду на соблюдение Америкой прав человека, отметив, что нельзя под предлогом прав человека вмешивать во внутренние дела других стран.

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