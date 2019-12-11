Китай подверг США критике за нарушения прав человека

Представитель МИД КНР Хуа Чунинг в среду назвала ситуация с правами человека в США ужасной, заявив о разделение семей мигрантов на границе США.

Она подчеркнула, что сегодня есть много проблем в области прав человека в Соединенных Штатах.

По её словам, сегрегация, социальное и экономическое неравенство являются основными проблемами в США и некоторых западных странах.

"К сожалению, сегодня тысячи беззащитных детей находятся в США в условиях, что насильно разлучены со своими родителями", добавила она.

Хуа Чунинг выразила надежду на соблюдение Америкой прав человека, отметив, что нельзя под предлогом прав человека вмешивать во внутренние дела других стран.

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