Китай подверг США критике за нарушения прав человека

Представитель МИД КНР Хуа Чунинг в среду назвала ситуация с правами человека в США ужасной, заявив о разделение семей мигрантов на границе США.
Она подчеркнула, что сегодня есть много проблем в области прав человека в Соединенных Штатах.
По её словам, сегрегация, социальное и экономическое неравенство являются основными проблемами в США и некоторых западных странах.
"К сожалению, сегодня тысячи беззащитных детей находятся в США в условиях, что насильно разлучены со своими родителями", добавила она.
Хуа Чунинг выразила надежду на соблюдение Америкой прав человека, отметив, что нельзя под предлогом прав человека вмешивать во внутренние дела других стран.
Пекин, 11 декабря, ИРНА – МИД КНР подверг США жесткой критике за распространённое нарушение прав человека в США и некоторых западных странах.
Представитель МИД КНР Хуа Чунинг в среду назвала ситуация с правами человека в США ужасной, заявив о разделение семей мигрантов на границе США.
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