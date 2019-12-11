Иранский короткометражный фильм "Экзамен" вошел в программу кинофестиваля Сандэнс

Фильм "Экзамен" ранее также представлен в таких фестивалях, как кинофестиваль в Торонто, Fantastic Fest и Техасский кинофестиваль. Лента также получила награду жюри на американском кинофестивале AFI, и отобран для участия в Оскар 2021 года за лучший короткометражный фильм.

Награда за лучший короткометражный фильм также досталась "Экзамен" на международном кинофестивале в египетской Эль-Гуне.

35-й кинофестиваль «Сандэнс» с 23 января по 2 февраля пройдет в штате Юта, США.

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