МИД предупредил об опасности поездок иранцев в США

"Учитывая фабрикованные политические оправдания и односторонние санкции США в отношении иранцев, особенно элит и ученых, и произвольные и долгосрочные аресты в нечеловеческих условиях, призываем иранских граждан, в частности ученых, избегать поездок в США даже для участия в научных конференциях, и с приглашением", отмечается в заявлении МИД Ирана.
Министерство иностранных дел ИРИ также призвало иранцев воздержаться от поездок во Францию в связи с беспорядками в городах страны.
Напомним, иранский ученый Масуд Сулеймани, который был задержан без предъявления обвинений 15 месяцев назад, в субботу освободился и вернулся на родину.
Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Внешнеполитическое ведомство Ирана призвало иранцев, в частности ученых, серьезно избегать поездок в США.
"Учитывая фабрикованные политические оправдания и односторонние санкции США в отношении иранцев, особенно элит и ученых, и произвольные и долгосрочные аресты в нечеловеческих условиях, призываем иранских граждан, в частности ученых, избегать поездок в США даже для участия в научных конференциях, и с приглашением", отмечается в заявлении МИД Ирана.
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