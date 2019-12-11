МИД предупредил об опасности поездок иранцев в США

"Учитывая фабрикованные политические оправдания и односторонние санкции США в отношении иранцев, особенно элит и ученых, и произвольные и долгосрочные аресты в нечеловеческих условиях, призываем иранских граждан, в частности ученых, избегать поездок в США даже для участия в научных конференциях, и с приглашением", отмечается в заявлении МИД Ирана.

Министерство иностранных дел ИРИ также призвало иранцев воздержаться от поездок во Францию в связи с беспорядками в городах страны.

Напомним, иранский ученый Масуд Сулеймани, который был задержан без предъявления обвинений 15 месяцев назад, в субботу освободился и вернулся на родину.

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