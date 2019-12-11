Иранский каратист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Казахстане

Хезри в весовой категории до 70 кг одержал победу над представителями Англии, Таджикистана и Японии и вышел в полуфинал турнира, в котором он уступил сопернику из России.

Хезри вместе с восемью другими спортсменами приняли участие в турнире в качестве представителя Исламской Республики Иран.

Сборная Ирана по каратэ в упражнении Ояма заняла третье место в соревнованиях с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

В прошлом году Бехзад Хезри выиграл серебряную медаль на чемпионате мира по каратэ в упражнении Ояме в весовой категории 60 кг.

Этот спортсмен из иранского Махабада, который уже 15 лет занимается этим видом спорта под руководством одного из ведущих тренеров в этой области, Эбрагима Ахмадияна, завоевал два титула чемпионата мира и 20 национальных медалей в своей спортивной карьере.

Чемпионат мира по каратэ проходил в Казахстане с участием 260 спортсменов из 26 стран.

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