Выставка иранского искусства пройдет в туркменистанском Мерве

В двухдневной выставке, в которой примут участие посол Ирана в Ашхабаде Сейед Мохаммад Ахмади и ряд официальных лиц из провинции Мерв, будут представлены работы местных художников в различных областях ремесел, таких как, эмаль, хатам, торевтика, термэ и т.д.

Наряду с показом этих художественных произведений, с участием Аббаса Али Теймурзаде из Боджнурда будет проведена выставка произведений художников-каллиграфов провинции Хорасан, а также мастер-класс по каллиграфии.

Выставка является первой культурной программой такого рода, которая проводится в древнем городе Мерв после расширения культурных связей между двумя странами.

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