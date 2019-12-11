ООН: нет никаких доказательств роли Ирана в атаках на НПЗ компании Арамко

По данным Bloomberg, инспекторы ООН, отправляющиеся в Саудовскую Аравию для расследования возможной роли Ирана в воздушных ударах по НПЗ компании Арамко, заявили, что они пока не могут подтвердить заявления США и Саудовской Аравии о том, что Иран причастен в нападениях.

"Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные при нападениях, имели иранское происхождение", - говорится в отчете.

В отчете ООН говорится, что инспекторам удалось найти остатки систем вооружения, использованных при атаке на международный аэропорт Абха в мае и нападении на нефтяные объекты Арамко в сентябре.

Согласно отчету, ООН все еще собирает и анализирует дополнительную информацию о крылатых ракетах и беспилотниках, использованных в атаках, и сообщит о дальнейших результатах как можно скорее.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

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