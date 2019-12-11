Земля мифов – иранский Систан и Белуджистан

У провинции Систан и Белуджистан, которая известна как скрытая сокровища или земля неизвестности, есть большой потенциал для привлечения туристов. В этой юго-восточной провинции есть великолепные замки, датирующиеся доисламской эпохой.

Крепость Ростам

Крепость Ростам создана в эпоху Сефевидов, и носила военный характер. Самый крупнейший и высочайший глиняный купол находится в этой крепости. Эта трехэтажная крепость из глины и кирпича расположена в 70 км от города Забол.





Замок Хейрдар-Абад



Замок Хайдар-Абад является одним из важнейших памятников города Сараван этой провинции. Он был построен в 1920 году и зарегистрирован в 2001 году как один из национальных памятников Ирана. Архитектура крепости относится к исламской эпохе и династии Каджаров.





Крепость Саб

Крепость Саб является красивейшим замком доисламской эпохи в провинции Систан и Белуджистан. Она построена в эпоху Сефевидов. Её называют Саб, так как она была центром правления правителя деревни Саб. Слово "Саб" обозначает проточная вода.



Крепости Насери и Бемпур в Ираншахре



Крепость Насери расположена в центре города Ираншахр и считается важнейшим и крупнейшим замком в Белуджистане. Эта крепость площадью 36 тыс. квадратных метров создана из глины и кирпича.





Замки Сарбаз и Фирузабад в городе Сарбаз



Крепость Сарбаз – один из важнейших памятников на юге Систана и Белуджистана. Она расположена в 76 километрах от города Раск. Крепость Сарбаз создана в исламскую эпоху. Замок Фирузабад площадью 2500 квадратных метров расположен в деревне Фирузабад в 5 км от Раска.

Замок Чанеф в Никшахре

Замок Чанеф был построен во времена правления Олия Хана эпохи Насред-Дин шаха. После смерти Олия Хана его сын Мирхайр Мухаммад Хан был назначен правителем замка.



Замки Каср-е-Канд и Баг

Замок Каср-е-Канд расположен в центре города Каср-е-Канд. Исторический замок Баг также является одним из самых важных замков в Каср-е Канде и расположен в 22 км. от деревни Баг в городе Сарбуг.

Замки Кети, Келаюк и Кела-Бозорган



Замок Кела-Бозорган расположен на северо-востоке города Фанудж. Вокруг замка можно найти глиняные посуды периода Сасанидов. До исламского периода этот замок служил резиденцией правителя.

Замок Кети расположен в 10 км. к югу от Фануджа. Как непобедимая крепость против врагов, он построен в виде полов и лестниц.



Португальские крепости Пируз-Гет и Тис



Крепость Тис размером 26*54 метров построена на берегах порта Чабахар в период Сефевидов. На скале, где стоит Пируз-Гет, есть архитектурные сооружения, и лишь немногие из них остались целы.