11 дек. 2019 г., 09:35
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News Code: 83589849
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Посол Австрии посетил археологические раскопки Таге-Бостан и Бисотон

Посол Австрии посетил археологические раскопки Таге-Бостан и Бисотон

Керманшах, 11 декабря, ИРНА - Во вторник посол Австрии в Тегеране Стефан Шульц посетил туристические и исторические достопримечательности провинции Керманшах, такие, как Таге-Бостан и Бисотон и Бисотон

Посол Австрии в Иране также во время встречи с губернатором Керманшаха Хушангом Базвандом представил доклад об историческом процессе экономических обменов и стабильных отношений с Исламской Республикой Иран, добавив, что "Между Австрией и Керманшахом есть много общего, что еще наше сочувствие и сотрудничество в деле ликвидации последствий землетрясения и наводнения в провинции усилили наши отношения".

Губернатор Керманшаха на встрече, представляя возможности провинции в экономической и туристической сферах, сказал: "Эта провинция прекрасна и обладает хорошим географическим положением на западе страны. Провинция также предоставляет услуги соседним провинциям благодаря существующей инфраструктуры в транспортном секторе".

Посол Австрии в Иране в кулуарах этого визита, назвав достопримечательности Ирана великолепной красотой в Керманшахе, выразил удовлетворение своим визитом в провинцию.

Наличие 4200 зарегистрированных национальных объектов, один исторический объект, который входит в список всемирного наследия, и десятки незарегистрированных туристических объектов показывают высокий потенциал Керманшаха в туризме.

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