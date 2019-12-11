Посол Австрии посетил археологические раскопки Таге-Бостан и Бисотон

Посол Австрии в Иране также во время встречи с губернатором Керманшаха Хушангом Базвандом представил доклад об историческом процессе экономических обменов и стабильных отношений с Исламской Республикой Иран, добавив, что "Между Австрией и Керманшахом есть много общего, что еще наше сочувствие и сотрудничество в деле ликвидации последствий землетрясения и наводнения в провинции усилили наши отношения".

Губернатор Керманшаха на встрече, представляя возможности провинции в экономической и туристической сферах, сказал: "Эта провинция прекрасна и обладает хорошим географическим положением на западе страны. Провинция также предоставляет услуги соседним провинциям благодаря существующей инфраструктуры в транспортном секторе".

Посол Австрии в Иране в кулуарах этого визита, назвав достопримечательности Ирана великолепной красотой в Керманшахе, выразил удовлетворение своим визитом в провинцию.

Наличие 4200 зарегистрированных национальных объектов, один исторический объект, который входит в список всемирного наследия, и десятки незарегистрированных туристических объектов показывают высокий потенциал Керманшаха в туризме.

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